Son dakika: Michael Frey, Belçika’da durdurulamıyor! Fenerbahçe’den gitti, gol krallığında zirvede...

Son dakika haberi... Belçika Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakiplerinden Antwerp, RFC Seraing'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanırken ilk golü sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Michael Frey kaydetti.
Antwerp'de devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen bir diğer forvet Mbwana Samatta ise 90 dakika sahada kaldı.
SAMATTA DA GOLLE BAŞLADI!
Samatta, ilk maçında Avrupa Ligi'nde Belçika ekibinin Olympiakos'a 2-1 yenildiği karşılaşmada takımın tek golünü kaydetmişti.
7 MAÇTA 9 GOLLE ZİRVEDE!
Michael Frey, Belçika Ligi'nde 7 maçta attığı 9 golle, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
İsviçreli golcü, bu sezon Antwerp formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 9 gol attı ve 1 asist kaydetti.
27 yaşındaki İsviçreli forvet, sezon başında Fenerbahçe'den 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığın transfer edildi.
FENERBAHÇE'DE 5 GOL ATTI!
Sarı-lacivertlilerin, 2018'de 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Zürih'ten transfer ettiği Frey, Fenerbahçe'de 23 maçta 5 gol attı.
Antwerp, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ve Eintracht Frankfurt ile aynı grupta yer alıyor.