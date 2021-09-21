Bursaspor’da 3. teknik adam da açıklandı! Fatih Tekke’den sonra Özcan Bizati göreve geldi

Oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor'dan değişim sürüyor. Bir galibiyet, 2 beraberlik 3 de mağlubiyet alan Bursaspor, Özcan Bizati ile anlaşıldığını açıkladı. Deneyimli futbol adamı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
BURSASPOR ÖZCAN BİZATİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI!
'Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.'
Özcan Bizati daha önce Kayserispor, Gençlerbirliği, Denizlispor gibi takımları çalıştırmıştı. Bizati, Trabzonspor'da da yardımcı antrenör görevinde bulunmuştu.