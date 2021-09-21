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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:02 Son Güncelleme: 21.9.2021 14:04

Bursaspor'da 3. teknik adam da açıklandı! Fatih Tekke'den sonra Özcan Bizati göreve geldi

Bursaspor’da 3. teknik adam da açıklandı! Fatih Tekke’den sonra Özcan Bizati göreve geldi

TFF 1. Lig'de 6 haftanın ardından topladığı 5 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Bursaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deneyimli teknik adam Özcan Bizatı ile anlaşıldığı ifade edildi. Sezona Mustafa Er ile başlayan Bursaspor, daha sonra Fatih Tekke'yi göreve getirmişti.

Oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor'dan değişim sürüyor. Bir galibiyet, 2 beraberlik 3 de mağlubiyet alan Bursaspor, Özcan Bizati ile anlaşıldığını açıkladı. Deneyimli futbol adamı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

BURSASPOR ÖZCAN BİZATİ'Yİ RESMEN AÇIKLADI!

'Teknik Direktörlük görevi için Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Özcan Bizati ve ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz.'

Özcan Bizati daha önce Kayserispor, Gençlerbirliği, Denizlispor gibi takımları çalıştırmıştı. Bizati, Trabzonspor'da da yardımcı antrenör görevinde bulunmuştu.

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Bursaspor'da 3. teknik adam da açıklandı! Fatih Tekke'den sonra Özcan Bizati göreve geldi
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