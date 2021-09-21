Bursaspor’da 3. teknik adam da açıklandı! Fatih Tekke’den sonra Özcan Bizati göreve geldi

Oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor'dan değişim sürüyor. Bir galibiyet, 2 beraberlik 3 de mağlubiyet alan Bursaspor, Özcan Bizati ile anlaşıldığını açıkladı. Deneyimli futbol adamı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.