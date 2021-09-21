Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, bursluluk sonucu nasıl öğrenilir? MEB ile 2021 İOKBS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı sonuçları 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tek oturumla tamamlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına öğrencilerin yoğun bir katılımı oldu. 5. sınıf öğrencilerinin yanı sıra, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de bursluluk sınavına katılım gösterdi. Bu noktada, 2021 İOKBS sonuçları merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İOKBS sonuçları hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, 2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? İşte, bursluluk sınavı İOKBS sonuç tarihi ve diğer detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.