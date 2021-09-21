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Giriş Tarihi: 21.9.2021 23:56 Son Güncelleme: 21.9.2021 23:57

Son dakika: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?

Son dakika: Erman Toroğlu Adana Demirspor’un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 3-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın gollerini; Montero, Josef ve Rıdvan Yılmaz atarken, Adana Demirspor'un gollerini ise; Vargas ve Balotelli (2) kaydetti. Müsabakanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar, Adana ekibi karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Montero, Josef ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle maçı 3-0'a getiren Kartal, 60'tan sonra hem oyunu hem de skoru tutamadı ve 1 puana razı oldu.

60. dakikada Vargas, 79 ve 90+7'de Balotelli'nin golleriyle durumu 3-3'e getiren Adana Demirspor, İstanbul'da istediğini aldı.

6 gole sahne olan müsabakada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışılan pozisyonları yorumladı. İşte detaylar...

"Montereo'nun sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru.

Beşiktaş'ın Larin ile bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde VAR çizgisi bana çok normal gelmedi. Bu çizgiye göre Larin'in golünde ofsayt var. VAR'ın kararı doğru gibi görünüyor.

Beşiktaş'ın ikinci golünü hakem vermedi, VAR verdi. Hakeme kalsa vermezdi bu golü. Kalecinin hatası, geliyor kendi oyuncusunu bozuyor. Çok net bir gol. Kaleci topu tutmaya geliyor, yumruğa gelmiyor. VAR bunun için var işte.

Adana Demirspor'un üçüncü golünde Balotelli rakibine faul yapmıyor. Kafaya çıkarken rakibine dokunmuyor, Montero yükselirken Balotelli'nin altına giriyor.

Bence nizami gol. Hakem olarak şu pozisyonu göreyim golü veririm. Ama bu golü hakem vermedi, VAR gördü ve verdi. Yorumsuz net golü veririm.

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Son dakika: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
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