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Giriş Tarihi: 21.9.2021 20:33 Son Güncelleme: 21.9.2021 20:56

Son dakika: Manchester United'a rüya gibi bir dönüş yapmıştı! Cristiano Ronaldo'ya dolandırıcılık şoku...

Son dakika: Manchester United’a rüya gibi bir dönüş yapmıştı! Cristiano Ronaldo’ya dolandırıcılık şoku...

Son dakika haberi… 12 yıl sonra efsanesi olduğu Manchester United’a geri dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig’e rüya gibi bir giriş yaptı. Henüz 3 maçta ManU forması giymesine rağmen 4 gol atmayı başaran Ronaldo, takımının hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligde en büyük kozlarından birisi. Portekiz basınında yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ve Süper Lig’de forma giyen eski Portekizli yıldızlar dolandırıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Dünya futbolunun bir numaralı yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği 3 sezonun ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

2021-2022 sezonunda İtalyan ekibinde başlayan ve sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağı belirtilen Ronaldo, beklenmedik bir kararla takımdan ayrıldı.

Transfer döneminde Manchester City'e transfer olacağı söylenen ve imza aşamasına gelen Portekizli yıldız, Manchester United kulübünün büyükleri tarafından ikna edildi.

Alex Ferguson ve Rio Ferdinand gibi isimlerin devreye girmesiyle birlikte City kapısından dönen dünya yıldızı, efsanesi olduğu ekibe geri döndü.

İkinci Manchester dönemine rüya gibi başlayan Portekizli yıldız, takımın da çehresini değiştirmeyi başardı.

Eski takım arkadaşı Solskjaer'in bu kez öğrencisi olan Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta 4 golle yıldızlaştı.

300 BİN EURO'YA YAKIN DOLANDIRILDI

Manchester United'a dönüşüyle tüm futbolseverlerde mutluluk yaratan Cristiano Ronaldo, dolandırıcılık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Portekiz basınından Jornal de Notícias'ın haberine göre, kredi kartı dolandırıcılığına uğrayan Ronaldo, bir seyahat acentesi tarafından yaklaşık 300 bin Euro dolandırıldı.

Kredi kartlarının şifresini bilen bir seyahat acentesi çalışanı, Ronaldo'ya gitmediği tam 200 seyahatin faturasını kesti ve yıldız oyuncunun kartlarından parayı çekti.

Aynı haberde, ünlü menajer Jorge Mendes, Luis Nani ve Manuel Fernandes de dolandırılan isimler arasında yerini aldı. Portekizli menajer Jorge Mendes'in kaybının 350 bin Euro civarında olduğu belirtildi.

Porto Mahkemesi dolandırıcılık yapan seyahat acentesi çalışanını zarar gören taraflara zararın ödenmesi kararını verirken, 4 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika: Manchester United'a rüya gibi bir dönüş yapmıştı! Cristiano Ronaldo'ya dolandırıcılık şoku...
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