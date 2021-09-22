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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Fatih Terim’den flaş karar

Fatih Terim’den flaş karar

Alanya maçı sonrası ‘Rotasyon yapmalıydım’ diyen İmparator, Kayseri deplasmanına Halil, Cicaldau ve Berkan’ı götürmedi

Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamaları adına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile kadroya alınmayan Mbaye Diagne ise bu kez takımda yer buldu.

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Fatih Terim’den flaş karar
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