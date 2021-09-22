Fatih Terim’den flaş karar

Alanya maçı sonrası ‘Rotasyon yapmalıydım’ diyen İmparator, Kayseri deplasmanına Halil, Cicaldau ve Berkan’ı götürmedi
Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kadroda revizyona gidildi. Alanya maçının ardından "Rotasyona gitmeliydim" mesajı veren teknik direktör Fatih Terim, bunu Kayseri karşılaşması ile hayata geçirdi. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu, "Yoğun fikstürde sakatlık yaşamamalarıadına riske edilmediler" açıklaması ile kadroya dahil etmedi. Sakatlıkları süren Boey, Arda ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi. Alanya maçıöncesinde sosyalmedya paylaşımı ilekadroya alınmayanMbaye Diagne ise bukez takımda yer buldu.