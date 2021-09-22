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Giriş Tarihi: 22.9.2021 08:20 Son Güncelleme: 22.9.2021 08:24

Ozan Tufan ilk maçında ne yaptı? Watford kendi sahasında kaybetti…

Ozan Tufan ilk maçında ne yaptı? Watford kendi sahasında kaybetti…

Bu sezon Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Tufan, dün oynanan kupa maçında Stoke City maçında ilk 11'de başladı. Ozan Tufan, Watford formasıyla ilk kez çıktığı resmi maçta 90 dakika sahada kaldı ve takımı 3-1 kaybederek Lig Kupası'ndan elendi.

Bu sezon Fnerbahçe'den Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer milli futbolcumuz Ozan Tufan, dün ilk kez forma giyerek Lig Kupası'nda Stoke City'e karşı mücadele etti.

OZAN TUFAN İLK MAÇINDA KAYBETTİ

Watford formasıyla ilk kez resmi bir maça çıkan Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Ozan Tufanlı Watford evinde Stoke City'e 3-1 kaybetti ve Lig Kupası'na veda etti. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

OZAN TUFAN'IN 90 DAKİKALIK PERFORMANSI

Watford takımında 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan'ın ilk maçındaki istatistikleri...

-4 şut-1 İsabetli şut
-1 şut pası
-68 topla buluşma
-52 pas
-%80 pas isabeti
-1 top kapma
-2 yapılan faul
-1 faul

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

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Ozan Tufan ilk maçında ne yaptı? Watford kendi sahasında kaybetti…
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