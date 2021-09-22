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Giriş Tarihi: 22.9.2021 10:52 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:17

Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler? Sadakatsiz yeni sezona sürpriz oyuncu katıldı!

Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler? Sadakatsiz yeni sezona sürpriz oyuncu katıldı!

Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz yeni sezon haftaya başlıyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Asya ve Derin'in arabayla uçuruma yuvarlanması nefesleri kesti. Yeni sezon fragmanında ise Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçurumdan yuvarlanan Derin, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ettiği görülüyor. Sadakatsiz oyuncu kadrosuna bu sezon yeni bir isim katıldı. Peki Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler? İşte yeni sezondan ipuçları

Sadakatsiz yeni bölüm izleyiciyle gelecek hafta Kanal D ekranlarında buluşacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı yapıma yeni oyuncu katıldı. Yeni sezon ilk bölümde Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Derin'in bundan sonraki hayatı merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Halu

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA!

Kanal D dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Berkay Ateş dahil oldu.

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Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler? Sadakatsiz yeni sezona sürpriz oyuncu katıldı!
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