Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler? Sadakatsiz yeni sezona sürpriz oyuncu katıldı!

Sadakatsiz yeni bölüm izleyiciyle gelecek hafta Kanal D ekranlarında buluşacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in rol aldığı yapıma yeni oyuncu katıldı. Yeni sezon ilk bölümde Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Derin'in bundan sonraki hayatı merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz yeni oyuncuları kimler?
Cansu Dere – Asya
Caner Cindoruk – Volkan
Melis Sezen - Derin
Burak Sergen – Halu
Özge Özder – Derya
Eren Vurdem Mert
Yeliz Kuvancı Bahar
Emir Tarık Tekin - Selçuk
Alp Akar - Ali
Kanal D dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Berkay Ateş dahil oldu.