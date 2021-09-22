Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, 2021 başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı e-devlet ekranından uzman erbaş alımı yapıyor!
Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:42 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:42

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, 2021 başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı e-devlet ekranından uzman erbaş alımı yapıyor!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, 2021 başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı e-devlet ekranından uzman erbaş alımı yapıyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, şartları gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranırken öte yandan başvurular resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Bu noktada ise “Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruda e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvuruların 30 Eylül tarihinde sona ereceği bildirildi. Peki, 2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Yapılan duyuruya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na en az lise mezunu 300 uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların e-Devlet aracılığı ile bugün itibarıyla başladığı biliniyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday bu kapsamda "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" şeklindeki birçok soruyu bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşıdı. İşte 2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı: MSB uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
  2. En az lise mezunu olmak.
  3. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
  4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
  5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
  6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
  7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
  8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden ''Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.
  9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
  10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
  11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

Gözler JGK’da! 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Son dakika: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından ilk kareler!
Okullar kapanacak mı? MEB Özer’den son dakika açıklaması geldi: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika: Sergen Yalçın “Beyni yok” demişti! Mario Balotelli'nin golden sonraki o hareketi geceye damga vurdu
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli
Son dakika haberler | Kritik gün perşembe! İstanbul donacak, Karadeniz'i çok kuvvetli yağış vuracak!
Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı KPSS şartsız ve şartlı personel alımı detaylar
Anadolu'dan BM'nin bahçesine 12 bin yıllık miras! Başkan Erdoğan ziyaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, 2021 başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı e-devlet ekranından uzman erbaş alımı yapıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA