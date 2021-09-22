Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, 2021 başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik Komutanlığı e-devlet ekranından uzman erbaş alımı yapıyor!

Yapılan duyuruya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na en az lise mezunu 300 uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların e-Devlet aracılığı ile bugün itibarıyla başladığı biliniyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday bu kapsamda "Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" şeklindeki birçok soruyu bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşıdı. İşte 2021 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.
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