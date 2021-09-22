Süper Lig’de yaşanan üst üste sakatlıklarda mental eksiklikler nelerdir? Çarpıcı öneri: Spor Psikologları yedek kulübesinde olmalı

"OLUMSUZU ÇAĞIRMA"

Sadece sakatlıklara değil kırmızı kartların sürekli çıkmasına da sebep. Böylelikle performans da düşüyor haliyle. İşte tam bu noktada bunların önüne geçilmesinde ya da başa çıkılmasında psikolojik müdahale şart. Bununla beraber sporcuların sakatlanma korkusunun da sakatlanmalara neden olduğu bilinen bir gerçektir. Sporcu bir sakatlık yaşadıysa, tekrar aynı sakatlığı yaşama konusunda da endişe, kaygı yaşayabiliyor ve aslında "Olumsuzu çağırma" gibi düşünürsek aynı sakatlığı yaşayabiliyor.

Bu endişe ve tekrar yaşanan sakatlık sonrasında sporcularda özgüven, öz yeterlik algısının düşüklüğü gibi durumlar karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorunların üstesinden gelmek için de sporcuyu zihinsel süreçlerde güçlendirmemiz gerekiyor. Sporcuların rutinlerinin bilinmesi, günlük yaşam aktiviteleri ve antrenmanlarının yaşantılarında yer etmesi, sporcu takibinin kontrolü açısından ipleri elinize almanızı sağlayabilir. Bugün NBA'de sporculara bileklikler takılarak nabızlarına kadar 7 gün 24 saat takipler yapılırken, bizim de bazı yolları almamız gerekiyor.