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Giriş Tarihi: 23.9.2021 16:36

Barbaros kardeşler kimdir, kaç kardeş ve isimleri neler? Neden Barbaroslar deniyor? İşte barbaros kardeşler isimleri!

Barbaros kardeşler kimdir, kaç kardeş ve isimleri neler? Neden Barbaroslar deniyor? İşte barbaros kardeşler isimleri!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisiyle beraber milyonlarca kişi “Barbaros kardeşler kimler, isimleri nelerdir?” sorularını gündeme taşıdı. Tarihi kaynaklarda çokça rastladığımız bu isimler ilk olarak Akdeniz’de ticaret yapmaya başlarken tarihte çok önemli zaferlere de imzasını attı. Aynı zamanda Barbaros kardeşler tüm dünyada tarihin en önemli denizcileri olarak tanındılar. Peki, Barbaros kardeşler kimler, isimleri nelerdir, tarihte gerçekten var mı? İşte tüm detaylar...

Barbaros kardeşler, TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle gündemdeki yerini aldı. "Barbaros kardeşler kimler, isimleri nelerdir?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Tarihte çok önemli zaferlere imza atan bu isimleri konu alan yapımla beraber detaylar araştırma konusu haline geldi. İşte Barbaros kardeşlerin tarihteki önemi ve isimleri...

BARBAROSLAR KİMDİR?

Denizciliği seçen İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşler "Barbaros kardeşler" olarak tanındı. En küçük ve beşinci kardeş olan Yusuf ise Midilli'de kaldı.

Barbaros kardeşlere Baba Oruç olarak da bilinen Oruç Reis liderlik etti. İlk olarak Akdeniz'de ticaret yapmaya başlayan Barbaros kardeşler, bu konudaki yetenek ve üstünlükleleriyle Mısır'da bile kendilerinden söz ettirir oldular.

Midilli'den Trablusşam'a mal götürürken Rodoslu Saint-Jean şövalyelerinin savaş gemileri kesilen Barbaros kardeşlerden İlyas, çarpışmada şehit oldu. Tutsak edilen Oruç Reis ise forsa olarak çalışmaya başladı. Bugün Barbaros Hayrettin Paşa olarak andığımız diğer kardeş Hızır Reis, Oruç Reis'i fidye karşılığında kurtarmak için teşebbüste bulunsa da sonuç alamadı. Oruç Reis, Rodos şövalyelerinin Antalya valisi Şehzade Korkut'a fidyesi ödenmiş yüz Türk tutsağını teslim etiği sırada bir yolunu bulup gemiden kaçtı.

Kazandığı zaferler ve denizcilik teknolojisinde yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası oldu. Hızır Reis, bütün dünya tarafından tarihin en önemli denizcileri arasında sayılıyor.

NEDEN "BARBAROSLAR"?

Avrupalılır Oruç Reis'e sakalının (Barbo) kırmızı (Rosso) olması nedeniyle "Barbarossa" diyorlardı. Oruç Reis'in vefatının ardından kardeşi Hızır Reis için de bu isim telaffuz edilmeye devam edildi. "Barbarossa" kelimesi Türkçede "Barbaros" olarak ifade edildi. Ve böylece söz konusu kardeşlere de Barbaros kardeşler adı verildi.

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Barbaros kardeşler kimdir, kaç kardeş ve isimleri neler? Neden Barbaroslar deniyor? İşte barbaros kardeşler isimleri!
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