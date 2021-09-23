Beşiktaş: Kınıyoruz takipçisi olacağız

Siyah-beyazlılar, A.Demir maçında yaşananlarla ilgili sert çıktı: “Balotelli’nin kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz.”
Beşiktaş, Balotelli'nin hareketi ve maçta yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Siyahbeyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: "Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesineyapılan spor ahlakına aykırı herhareketin camiamıza yapıldığınınaltını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Sportif sabıkalı malum isme, 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan kimse şüphe duymasın."