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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Beşiktaş: Kınıyoruz takipçisi olacağız

Beşiktaş: Kınıyoruz takipçisi olacağız

Siyah-beyazlılar, A.Demir maçında yaşananlarla ilgili sert çıktı: “Balotelli’nin kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz.”

Beşiktaş, Balotelli'nin hareketi ve maçta yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Siyahbeyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: "Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Sportif sabıkalı malum isme, 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan kimse şüphe duymasın."

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Beşiktaş: Kınıyoruz takipçisi olacağız
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