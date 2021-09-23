İshak Reis kimdir? Türk denizcisi İshak Reis tarihte var mı, rolü nedir?

BARBAROS ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa), Oruç Reis ve İshak Reis'in "Barbaros" lakabıyla anılmasının sebebi, kardeşlerin sakallarının kızıl renge çalmasıdır. Bu özellikleri nedeniyle dört kardeş Barba "sakal" ve rossa "kızıl" kelimelerinin birleşiminden oluşan Barbaros lakabıyla anılmaktadır. Öte yandan Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç" adından bozularak son halini almış olabileceğini de söylemektedir.

BARBAROS İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis; Barbaros Hayreddin Paşa olarak da anılan Hızır Reis, İlyas Reis ve Oruç Reis'in ağabeyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliğini ileri bir noktaya taşıyarak Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Akdeniz'in "Türk Gölü" olarak anılmasında Barbaros kardeşlerin rolü çok büyüktür.