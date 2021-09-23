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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:19 Son Güncelleme: 23.9.2021 10:19

Karim Benzema tek başına Barcelona kadar gol attı!

Karim Benzema tek başına Barcelona kadar gol attı!

İspanya La Liga 6. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Eflatun-beyazlılarda, bu maçta 2 gol ve 1 asistle oynayan Fransız golcü Benzema, sezona harika bir başlangıç yaparken toplam gol sayısında Barcelona'yı yakaladı.

İspanya La Liga 6. haftasında Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Mallorca mücadelesini, 6-1 kazanarak yeniden liderliğini sürdürdü. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Asensio (3), Benzema (2) ve Isco kaydetti.

Peş peşe 4 galibiyetini elde eden Real Madrid, 16 puanla liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 8 puanda kaldı.

Benzema, La Liga tarihinde 200 gol barajını geçen 10. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Fransız santrfor, Alfredo Di Stefano (215), Raul Gonzalez (228) ve Cristiano Ronaldo'dan (311) sonra Real Madrid formasıyla ligde 200 gole ulaşan 4. futbolcu oldu.

33 yaşındaki Fransız golcü, Real Madrid formasıyla çıktığı 6 maçta 8 gol ve 7 asiste imza atarak sezona harika bir başlangıç yaptı.

Bu sezon 8 gol atan Benzema, Barcelona'nın toplam gol sayısı kadar gol attı.

Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla toplamda ise çıktığı 566 maçta 287 gol attı 151 asist yaptı.

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Karim Benzema tek başına Barcelona kadar gol attı!
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