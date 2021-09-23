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Giriş Tarihi: 23.9.2021 20:20 Son Güncelleme: 23.9.2021 20:34

Serbest kalma bedeli şaşkınlık yaratmıştı! Barcelona’dan Emre Demir’e büyük övgü: "Tarzıyla efsanevi futbolcu…"

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Serbest kalma bedeli şaşkınlık yaratmıştı! Barcelona’dan Emre Demir’e büyük övgü: Tarzıyla efsanevi futbolcu…

Son dakika haberi... Süper Lig'in parlayan genç yıldızlarından birisi olan Emre Demir, Kayserispor altyapısından yetişti. Genç futbolcu, 15 yaşındayken kariyerinin ilk golünü kaydetti ve Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu ünvanına sahip oldu. Gelişime açık olan genç futbolcu, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Transfer duyurusunu "Geleceği parlak" şeklinde duyuran Barcelona, yıldız futbolcuya övgüler dizdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor altyapısında yetişen 17 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Yaz transfer döneminde İspanyol basınında çıkan transfer haberleri, sezon içerisinde gerçekleşmiş oldu.

Barcelona, Emre Demir için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar Kayserispor'da kalmasına izin verecek.

İspanyol ekibi, 17 yaşındaki genç oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.

Emre'nin oyun kurucu özelliğinin yanı sıra gerektiğinde defansa da yardımcı olduğu, hücum pozisyonlarının son metrelerinde ise tekniğini iyi kullandığını vurgulayan Katalan kulübü, gelecek sezon kadrosuna katacağı Türk futbolcuyu kendisini geliştirmeye devam etmesi için ilk aşamada Barcelona B (3. ligde mücadele ediyor) takımında oynatacağını açıkladı.

SÜPER LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ

Kayserispor'dan Barcelona'ya imza atan Emre Demir, Süper Lig'de en genç gol atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

2018-2019 sezonunun 11. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig mücadelesine 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırmıştı.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşamış ve bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağlamıştı.

EFSANE FUTBOLCU CRUYFF'A BENZETİLDİ

Diğer yandan İspanyol spor basını da Barcelona'nın 2027 haziran ayına kadar anlaştığı Emre Demir'i transfer etmesini internet sitelerinde geniş şekilde verdi.

El Mundo Deportivo, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'ya gelerek rüyasını gerçekleştiren Emre'nin 14 sırt numarası ve rüzgarda savrulan yarım saç modeli ile efsanevi futbolcu Johan Cruyff'un stilini hatırlattığını" yazdı.

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Serbest kalma bedeli şaşkınlık yaratmıştı! Barcelona’dan Emre Demir’e büyük övgü: "Tarzıyla efsanevi futbolcu…"
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