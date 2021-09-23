Serbest kalma bedeli şaşkınlık yaratmıştı! Barcelona’dan Emre Demir’e büyük övgü: "Tarzıyla efsanevi futbolcu…"

Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir'in transferini duyururken, "Geleceği parlak Türk yetenek" diye yaptığı açıklamada, "Çok yetenekli bir sol ayağa sahip, ofansif orta saha oyuncusu. Mevcut durumda orta sahanın ortasında hücuma dönük oynasa da forvete daha yakın oynaması için kendisini geliştirebilir." ifadelerini kullandı.