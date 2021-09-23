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Giriş Tarihi: 23.9.2021 12:04 Son Güncelleme: 23.9.2021 12:11

Son dakika haberi: PSG için bomba iddia! Messi'nin yeni hocası...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: PSG için bomba iddia! Messi’nin yeni hocası...

Son dakika haberi... PSG'de Lyon maçında Lionel Messi'yi oyundan alarak tüm tepkileri üzerine çeken Pochettino'nun koltuğu sallanıyor... İspanyol basını, Fransız devi için bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Paris Saint Germain, sezon başında Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum gibi transferleri ile deyim yerindeyse rüya kadroyu tamamlamıştı.

MESSI, POCHETTINO'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kylian Mbappe, Neymar ve Angel Di Maria gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Fransız devinde takım içinde sorunlar da yaşanmaya başladı.

Mbappe'yi bir türlü yeni sözleşme imzalamaya ikna edemeyen PSG'de Lyon maçında teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Lionel Messi'yi oyundan alması çok konuşulmuştu.

"MESSI'Yİ OYUNDAN ALDIM ÇÜNKÜ KARARI BEN VERİYORUM"
Bu karara bir hayli şaşıran Messi kenara geldiğinde vatandaşı Pochettino'ya tepki göstererek hocasının elini sıkmamıştı.

Pochettino, Messi'yi oyundan almasıyla ilgili olarak "Onu oyundan aldım çünkü teknik direktörlerin kenarda görevi bu...

Bazen kimse mutlu olmasa da bir karar vermeli ve uygulamalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

"ZIDANE, PARIS'İN 1 NUMARALI ADAYI"
İspanyol spor sitesi Okdiario'nun baş editörü Eduardo Inda ise PSG ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

El Chiringuito TV'de konuşan Inda, "Zinedine Zidane, Paris'in 1 numaralı adayı. Hatta geçen ay Zidane ile temas kuruldu.

PSG'de Pochettino ile yakında yollar ayrılabilir. Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istiyor.

Ancak PSG, Fransız teknik adama sunduğu sözleşmede Katar'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı çalıştırabileceği maddesine yer verdi" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: PSG için bomba iddia! Messi'nin yeni hocası...
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