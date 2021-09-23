Paris Saint Germain, sezon başında Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum gibi transferleri ile deyim yerindeyse rüya kadroyu tamamlamıştı.
MESSI, POCHETTINO'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kylian Mbappe, Neymar ve Angel Di Maria gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Fransız devinde takım içinde sorunlar da yaşanmaya başladı.
Mbappe'yi bir türlü yeni sözleşme imzalamaya ikna edemeyen PSG'de Lyon maçında teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Lionel Messi'yi oyundan alması çok konuşulmuştu.
"MESSI'Yİ OYUNDAN ALDIM ÇÜNKÜ KARARI BEN VERİYORUM"
Bu karara bir hayli şaşıran Messi kenara geldiğinde vatandaşı Pochettino'ya tepki göstererek hocasının elini sıkmamıştı.
Pochettino, Messi'yi oyundan almasıyla ilgili olarak "Onu oyundan aldım çünkü teknik direktörlerin kenarda görevi bu...
Bazen kimse mutlu olmasa da bir karar vermeli ve uygulamalısınız" ifadelerini kullanmıştı.
"ZIDANE, PARIS'İN 1 NUMARALI ADAYI"
İspanyol spor sitesi Okdiario'nun baş editörü Eduardo Inda ise PSG ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
El Chiringuito TV'de konuşan Inda, "Zinedine Zidane, Paris'in 1 numaralı adayı. Hatta geçen ay Zidane ile temas kuruldu.
PSG'de Pochettino ile yakında yollar ayrılabilir. Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istiyor.
Ancak PSG, Fransız teknik adama sunduğu sözleşmede Katar'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı çalıştırabileceği maddesine yer verdi" ifadelerini kullandı.