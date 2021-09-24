Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak Sabah Spor’a konuştu! "Fatih Terim, 'Baboş heykelini dikeceğim' dedi"

BİZİ ÇOK SEVDİLER

"Şampiyonluk sonrası herkes bizi tanıdı, yolda yürürken durdurup, kutluyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor"

Şampiyona sonrası ülke genelinde çok güzel tepkiler aldık. Yolda yürürken insanlar tanıyor, durduruyor, kutluyor.. Hatta bugün (dün) Ankara'ya geliyordum karayoluyla... Eskişehir yolunda beni yandaki başka bir otomobilden görmüşler. Maskeli olmama rağmen tanıdılar... Durdurdular, kutladılar ve hatıra fotoğrafı çektirdik. Gerçekten çok duygulandım. Bir kez daha gurur duydum takımımla ve oyuncularımla...