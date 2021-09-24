Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri
Giriş Tarihi: 24.9.2021 11:08

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Bir mübarek Cuma gününe daha gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile birlikte Cuma namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı vakitleri belli oldu. Buna göre, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Cuma gününün anlam ve önemini idrak etmek için camilerin yolunu tutacak olan müminler, 24 Eylül cuma namazı saatlerini dikkate alacaklar. Kur'an okumak, zikir etmek, Peygamber efendimize salat ve selam getirmek gibi ibadetlerin gerçekleştiği bu manevi günde Cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı vakitleri belli oldu.

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? (24 EYLÜL)

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre Cuma namazı vakitleri belli oldu. Buna göre İzmir'de öğle ezanı 13.09'da, Ankara'da ise 12.46'da okunacak.

İşte İstanbul başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatleri;



CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Aşağıda İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma Namazı saatlerini öğrenebilirsiniz;



İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

  • 13:02

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

  • 12:46

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

  • 13:09

İL İL CUMA NAMAZI SAATLARİ İÇİN TIKLAYINIZ…

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 24 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri
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