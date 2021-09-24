Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Cuma gününün anlam ve önemini idrak etmek için camilerin yolunu tutacak olan müminler, 24 Eylül cuma namazı saatlerini dikkate alacaklar. Kur'an okumak, zikir etmek, Peygamber efendimize salat ve selam getirmek gibi ibadetlerin gerçekleştiği bu manevi günde Cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı vakitleri belli oldu.

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? (24 EYLÜL)

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre Cuma namazı vakitleri belli oldu. Buna göre İzmir'de öğle ezanı 13.09'da, Ankara'da ise 12.46'da okunacak.

İşte İstanbul başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatleri;