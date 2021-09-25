Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında, Inter konuk ettiği Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Milano'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım 5. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle hızlı giriş yaptı: 1-0. Atalanta, 30. dakikada Ruslan Malinovskyi ile beraberliği sağladı: 1-1. Konuk ekip, 38. dakikada Rafael Toloi'nin golüyle öne geçti: 1-2. İlk yarı, Atalanta'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Inter, 71. dakikada Edin Dzeko ile beraberlik golünü buldu: 2-2. Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Inter, 86. dakikada Federico Dimarco ile penaltı atışından yararlanamazken, Atalanta da 88. dakikada Roberto Piccoli ile bir gol buldu ancak bu gol de VAR kararıyla iptal edildi.