Gönül Dağı, Yalan Dünya, Yolcu, Vay Vay Dünya gibi türkü ve bozlaklarıyla yediden yetmişe tüm ülkenin gönlüne taht kuran Neşet Ertaş, ölümünün dokuzuncu yılında anılıyor. Türk halk müziğinin mihenk taşlarından olan ozan, Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti gibi sorularla araştırılıyor. Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı haberimizde. İşte usta ozanın hayatına dair merak edilenler.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın (günümüzde Akpınar'ın) Kırtıllar köyünde doğdu. Babası abdal geleneğinin temsilcisi bir bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıaliobası köyünden Döne Ertaş'tır. Küçük yaşta babasının yanında zil, cümbüş, darbuka çaldı. Sekiz yaşında ailesi ile birlikte Kırtıllar köyünden taşınarak İbikli köyüne yerleşti. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetti. Babası ve kardeşleri ile bir süre göçebe bir hayat sürdüler. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Yozgat'ın Kırıksoku köyünden "Arzu" isminde bir hanımla ikinci evliliğini yaptı ve bir süre onun köyünde yaşadılar; daha sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleştiler. Kırşehir, Yozgat ve ardından iki yıl Kırıkkale'de yaşadılar.