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Giriş Tarihi: 25.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 25.9.2021 07:13

Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı!

Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı!

Bozkırın Tezenesi lakabıyla bilinen, türküleri ve bozlaklarıyla Anadolu’nun unutulmaz isimlerinden biri olan Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde anılıyor. Usta sanatçının sevenleri ve kendisini yeni tanıyan genç kuşak, Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı.

Gönül Dağı, Yalan Dünya, Yolcu, Vay Vay Dünya gibi türkü ve bozlaklarıyla yediden yetmişe tüm ülkenin gönlüne taht kuran Neşet Ertaş, ölümünün dokuzuncu yılında anılıyor. Türk halk müziğinin mihenk taşlarından olan ozan, Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti gibi sorularla araştırılıyor. Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı haberimizde. İşte usta ozanın hayatına dair merak edilenler.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın (günümüzde Akpınar'ın) Kırtıllar köyünde doğdu. Babası abdal geleneğinin temsilcisi bir bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Hacıaliobası köyünden Döne Ertaş'tır. Küçük yaşta babasının yanında zil, cümbüş, darbuka çaldı. Sekiz yaşında ailesi ile birlikte Kırtıllar köyünden taşınarak İbikli köyüne yerleşti. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetti. Babası ve kardeşleri ile bir süre göçebe bir hayat sürdüler. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Yozgat'ın Kırıksoku köyünden "Arzu" isminde bir hanımla ikinci evliliğini yaptı ve bir süre onun köyünde yaşadılar; daha sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleştiler. Kırşehir, Yozgat ve ardından iki yıl Kırıkkale'de yaşadılar.

SANAT HAYATI

Neşet Ertaş, ilkokula gittiği bu dönemde önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söyleyen Neşet Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söylemiştir. Ertaş, bu durumu şu şekilde ifade eder; "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız."

Türk halk ozanı, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi. "Bozkırın Tezenesi" olarak tanınır. 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren bizzat kendisinin yazdığı türküleri seslendirdi. "Garip" mahlasını kullandı. 1970'li yıllarda türküleri Türkiye'de dönemin birçok sanatçısı tarafından yorumlandı ve çok popüler oldu. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine girmeye değer görüldü. 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet Konservatuvarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görüldü. Bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutuldu.

NEŞET ERTAŞ NE ZAMAN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın mezarı yanına defnedildi. Mezar taşında ''Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı, her can bir kalp, Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme.'' yazılıdır.

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ

1957-1979 yılları arasında kendisinin bile bilmediği birçok plak albüm yapmıştır. Bazıları şunlardır;

Çoban

Hareli Gelin

Diloylu Halay Havası

Varıp Bir Kız On Yaşına Değince

Şeytanın Atına Binip Yeldirme

Bir Leyla Misali

Yardan Tatlısı Bulunmaz

Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam

Ceylan

Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)

Kıbrıs Destanı (Kıbrıs Barış Harekâtından Sonra Yazmış Olduğu Türküsü)

Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne

Aşk Elinden Ağlayan

Sar Leyla Leyla (ayrıldığı karısına yazmıştır)

Hasta Düştüm

Tor Şahin Misali

Uyma Sakın

Yolcu (Bu dünyaya gelen yolcu)

Albümleri

1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül

1960 - Gitme Leylam

1979 - Türküler Yolcu

1985 - Sazlı Oyun Havaları

1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler

1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 - Kibar Kız

1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 - Gel Gayri Gel

1992 - Şirin Kırşehir

1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 - Seçmeler 2

1995 - Seçmeler 3

1995 - Seher Vakti

1995 - Altın Ezgiler 3

1995 - Benim Yurdum

1997 - Nostalji 1

1998 - Ölmeyen Türküler 2

1999 - Ölmeyen Türküler 3

1998 - Gönül Yarası

Neşet Ertaş Külliyatı (15 serilik)

1999 - Zülüf Dökülmüş Yüze 1 Kayıt tarihi:1969-1974

1999 - Gönül Dağı 2 Kayıt tarihi: 1969-1974

1999 - Mühür Gözlüm 3 Kayıt tarihi: 1969-1974

1999 - Zahidem 4

1999 - Neredesin Sen

2000 - Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Niye Çattın Kaşlarını 6 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Çiçekdağı 7 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000 - Ayaş Yolları 8

2000 - Sevsem Öldürürler 9 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000 - Ağla Sazım 10 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000 - Hata Benim 11

2001 - Dostlara Selam 12

2001 - Sabreyle Gönül 13

2002 - Yar Gönlünü Bilenlere 14

2002 - Vay Vay Dünya 15

2003 - Gurban Olduğum

2008 - Neşet Ertaş 2008

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Neşet Ertaş nereli, kaç yılında ve kaç yaşında vefat etti? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleri, bozlakları ve hayatı!
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