Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 25.9.2021 07:18

Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (24 Eylül 2021 Cuma) bir kez daha çekilerek duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek “24 Eylül MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"On Numara sonuçları", Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün bir kez daha belirlendi. Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "24 Eylül MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (24 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Eylül On Numara sonuçları: 27 – 40 – 57 – 29 – 67 – 28 – 44 – 11 – 51 – 21 – 8 – 14 – 10 – 55 – 39 – 50 – 66 – 63 – 2 – 79 – 35 - 68


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı!
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