"On Numara sonuçları", Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugün bir kez daha belirlendi. Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "24 Eylül MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (24 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 24 Eylül On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;