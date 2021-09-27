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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:28 Son Güncelleme: 27.9.2021 14:10

Galatasaray'a Sacha Boey'den müjde gibi haber! Marsilya maçında...

Galatasaray’a Sacha Boey’den müjde gibi haber! Marsilya maçında...

Dün akşam kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi Halil ve Morutan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarına başladı. Perşembe gecesi Fransa'da Marsilya ile karşılaşacak Galatasaray'a Sacha Boey'den müjde geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 yenen temsilcimiz, Fransa'dan da iyi bir sonuçla dönmek istiyor. Uzun süredir sakat olan Sacha Boey'den Terim'e iyi haber geldi.

SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ!

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, Marsilya maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

GALATASARAY AÇIKLADI

'Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maç haftasında Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.'

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Galatasaray'a Sacha Boey'den müjde gibi haber! Marsilya maçında...
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