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Giriş Tarihi: 27.9.2021 07:32 Son Güncelleme: 27.9.2021 07:47

Galatasaray'da Muslera maziyi arıyor! Ligin en kötüsü durumunda

TANER KARAMAN
Galatasaray’da Muslera maziyi arıyor! Ligin en kötüsü durumunda

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera hatalarıyla şaşırtıyor. Göztepe’nin golüne adeta davetiye çıkartan Uruguaylı file bekçisi, 7 haftada 24 gol pozisyonunun 10’unda ağlarını düşürerek ligin en kötüsü oldu.

10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor.

Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu.

35 yaşındaki eldiven, geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken, aynı zamanda yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü.

Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.

TARAFTAR ISLIKLADI, TERİM OYUNDAN ALDI

Bu arada Galatasaray-Göztepe maçında devre sonuna doğru Christian Luyindama'nın kaptırdığı topu Ndiaye gole çevirdi.

Sahalarındaki maçta takımlarının 1-0 geri düşmesine sinirlenen Galatasaraylı taraftarlar, Demokratik Kongolu futbolcuyu ıslıkla protesto etmeye başladı.



Teknik direktör Fatih Terim de 27 yaşındaki oyuncusunu, ikinci yarıda oyundan alarak cezayı kesti. 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçında da Ömer Bayram ıslıklanmıştı.

ASLANTEPE'DE EN ÖZEL MİSAFİR

Öte yandan Galatasaray dün stadında Avrupa şampiyonu apoletli Ampute Milli Takımı'nı ağırladı.

Maç öncesi tribünleri selamlayan Ay-Yıldızlılar'a sarı-kırmızılı kulüp tarafından plaket takdim edildi. Taraftarlar, şampiyonları uzun süre alkışladılar.

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Galatasaray'da Muslera maziyi arıyor! Ligin en kötüsü durumunda
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