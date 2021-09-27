Maziyi arıyor

Göztepe’nin golüne adeta davetiye çıkartan Uruguaylı file bekçisi, 7 haftada 24 gol pozisyonunun 10’unda ağlarını düşürerek ligin en kötüsü oldu
10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor. Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu. 35 yaşındakieldiven, geride kalan 7 haftalıksüreçte kalesine gelen 24gol pozisyonunda 10 gol yerken,aynı zamanda yüzde 58olan kurtarış yüzdesiylede ligin bu değerde en kötükalecisi durumuna düştü. Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.