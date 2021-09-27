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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Maziyi arıyor

TANER KARAMAN
Maziyi arıyor

Göztepe’nin golüne adeta davetiye çıkartan Uruguaylı file bekçisi, 7 haftada 24 gol pozisyonunun 10’unda ağlarını düşürerek ligin en kötüsü oldu

10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor. Dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu. 35 yaşındaki eldiven, geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken, aynı zamanda yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü. Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.

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