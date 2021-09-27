Son dakika: Beşiktaş’ın Ajax karşısında stoper hattı nasıl olacak? Sergen Yalçın açıkladı...

25 günde 7. maçımızı oynayacağız. Çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Yarın kendi oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağımız bir gerçek.

Bu seviyede genç oyuncularımız ilk defa oynayacak. Bu arenada Ajax karşısında ilk defa oynayacaklar. Bunlar hepsi için çok büyük bir şans. Rıdvan, Ersin, Can, Serdar hepsi çok genç. İşin pozitif tarafı bu olabilir.