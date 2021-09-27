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Giriş Tarihi: 27.9.2021 19:13 Son Güncelleme: 27.9.2021 19:18

Son dakika: Beşiktaş'ın Ajax karşısında stoper hattı nasıl olacak? Sergen Yalçın açıkladı...

Son dakika: Beşiktaş’ın Ajax karşısında stoper hattı nasıl olacak? Sergen Yalçın açıkladı...

Son dakika haberi... Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele ediyor. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu ise ilk 11'in nasıl oluşacağıydı. Yarın saat 19.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesinde Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşacak. Sakatlıklar nedeniyle 11 eksiği bulunan Beşiktaş, zorlu bir süreçten geçiyor. Kritik Ajax deplasmanı öncesinde açıklamarda bulunan Sergen Yalçın, stoper hattının hangi oyunculardan oluşacağını açıkladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncu havuzu olarak çok kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Elimizdeki oyuncularla iyi bir sonuç almak istiyoruz.

"N'SAKALA OYNAYACAK"

Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz.

Darbeye bağlı sakatlıklar, adale sakatlıkları, bir kısmı önceden gelen sakatlıklar. 11-12 oyuncuyu kullanamıyoruz. Takımın yarısından da fazlası.

Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım oyuncularımız bunu becerebilir.

25 günde 7. maçımızı oynayacağız. Çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Yarın kendi oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağımız bir gerçek.

Bu seviyede genç oyuncularımız ilk defa oynayacak. Bu arenada Ajax karşısında ilk defa oynayacaklar. Bunlar hepsi için çok büyük bir şans. Rıdvan, Ersin, Can, Serdar hepsi çok genç. İşin pozitif tarafı bu olabilir.

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Son dakika: Beşiktaş'ın Ajax karşısında stoper hattı nasıl olacak? Sergen Yalçın açıkladı...
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