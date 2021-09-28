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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:20 Son Güncelleme: 28.9.2021 08:26

Arda Turan ve Necip'ten sonra bir Bayrampaşalı daha! Serdar Saatçi Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşayacak...

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Arda Turan ve Necip’ten sonra bir Bayrampaşalı daha! Serdar Saatçi Şampiyonlar Ligi’nde ilki yaşayacak...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın 2003 doğumlu stoperi Serdar Saatçi, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı formayla Altay deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Saatçi, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Ajax karşısında da sahada olacak. Beşiktaş'ta Welinton, Vida ve Montero kadroda yok.

2014 yılında Bayrampaşa altyapısından Beşiktaş altyapısına transfer olan Serdar Saatçi, siyah beyazlı takımda tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Alt yaş gruplarda milli formayı da giyen Serdar'ın hedefi A milli takım. Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Serdar, bu gece ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

SERGEN YALÇIN AÇIKLADI: STOPERDE SERDAR SAATÇİ VE NSAKALA OYNAYACAK!

Altay deplasmanında ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Saatçi'nin partneri Atiba olmuştu. Atiba'nın sakatlık yaşamasıyla birlikte Serdar'ın yanında bu akşam N'Sakala oynayacak.

Hem Welinton hem Domagoj Vida hem de Montero'nun yokluğunda takımdaki tek orijinal stoper Serdar Saatçi kaldı.

Serdar, Altay maçındaki performansıyla Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı.

ARDA VE NECİP'TEN SONRA BİR BAYRAMPAŞALI DAHA!

Bayrampaşa'da doğup büyüyen takımlarında kaptanlık yapan Arda Turan ve Necip Uysal gibi oyunculara Serdar Saatçi de eklendi.

Genç oyuncu bu gece ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıkacak.

BİR TAKIM KAYIP!

Siyah beyazlı ekip bugünkü karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Atiba, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin ile Koronavirüs'e yakalanan Montero, Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Alex ile Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Sakatlığı nedeniyle nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi, Ajax karşısında yeniden takımdaki yerini alıyor.

27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 14 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı. 23 Ekim 2019'de Chelsea formasıyla attığı golle Ajax'ı deviren Belçikalı futbolcu, bugün de aynısını Beşiktaş'ta yapmaya çalışacak.

PJANİC'TEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Miralem Pjanic, durumuyla ilgili Bosna Hersek basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "İncelemeler sakatlığımın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle üç hafta sahalardan uzak kalacağım ama doktorun ne diyeceğini ve sonucunda neler olacağını göreceğiz" dedi.

MUHTEMEL 11'LER

AJAX: PASVEER, MAZRAOUİ, TİMBER, MARTİNEZ, BLİND, ALVAREZ, GRAVENBERCH, ANTONY, BERGHUİS, TADİC, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, SERDAR SAATÇİ, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, GÖKHAN GÖRE, OĞUZHAN, SALİH UÇAN, KENAN KARAMAN, BATSHUAYİ

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Arda Turan ve Necip'ten sonra bir Bayrampaşalı daha! Serdar Saatçi Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşayacak...
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