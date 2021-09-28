PJANİC'TEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Miralem Pjanic, durumuyla ilgili Bosna Hersek basınına konuştu. Yıldız futbolcu, "İncelemeler sakatlığımın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle üç hafta sahalardan uzak kalacağım ama doktorun ne diyeceğini ve sonucunda neler olacağını göreceğiz" dedi.