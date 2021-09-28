Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:45

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?

Merakla beklenen İOKBS sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 28 Eylül Salı günü açıklanan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından öğrenciler “Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?” sorularına yanıt arıyor. Puanlarını öğrenen öğrenciler için baraj puanı konusu gündemdeki yerini korurken bilindiği üzere sınavda öğrencilere dörder seçenekli 100 soru sorulmuş olup 120 dakika süre verilmişti. Peki; Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekiyor? İşte bilgiler.

5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının ardından 28 Eylül Salı günü bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Bu kapsamda, "Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?" sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Peki; Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? İşte konuya yönelik son bilgiler.

5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
MEB son dakika duyurdu: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 2021 Bursluluk sınavı sonuçları - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Son dakika: Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz Galatasaray'ın yıldızına hayran kaldı! Fatih Terim...
Son dakika: Başkan Ali Koç canlı yayında açıklamıştı... Kim Min Jae zirvede!
SON DAKİKA: İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavından kaç puan almak gerekir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA