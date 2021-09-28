Gerçek kimliğini gösterdi

Güney Koreli stoper, sadece fizik gücüyle değil, topları doğru kullanması ile de dikkat çekiyor. Rakibin ayağındaki topu alma değerinde ise zirvede
F.Bahçe'nin Çin ekibi BJGuoan'danbonservisiyle alıp,4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Son Hatayspor maçında rakibin 8 kritikatağını uzaklaştıran, girdiği 7 kafatopu mücadelesinin 5'ini almayıbaşaran 24 yaşındaki oyuncu, fizik gücünün yanında pas başarılarında da takımı taşıyan isim oldu. Geridekalan haftalarda Kanarya'nın maçbaşına 54.1 ile en fazla başarılı pasyapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağındaolan topu alma gibi kritik değerde de1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı.
SZALAİ'YE FARK ATTI
Güney Koreli oyuncu, paslarının yüzde87'sinde başarı yakalarken Zajc (%90) ve SerdarAziz (%89) sonrası bu alanda en başarılı3. isim oldu. Rakiplerin ataklarına karşı ettenduvar olan Kim, her maç ortalama 3.3 kritikatağa dur derken, bu karnesinde de Szalai'nin(4.1) ardından ikinci sırada yer aldı. Ayağınaaldığı topları doğru kullanan başarılı oyuncu,mevkidaşı Szalai'ye fark attı. Macar yıldız,maç başına 15.9'la en çok top kaybeden isimolurken, Kim Min-Jae ortalama 9 ile 11. sırada.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Kim sadece F.Bahçe taraftarının değil rakiplerin de beğenisini kazanmış durumda. Hatay maçı sonrası rakibin hocası Ömer Erdoğan'dan övgü aldı.
Ali GÜLTİKEN
Sorunları çözdü
Kim Min-Jae, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoper ve önlibero bölgesindekiacil ihtiyacını başarılıbir şekilde kapattı. Hem oyun zekası yüksek hem de atletik bir oyuncu. O bölgedeki oyunculardan en çok istenen özellik olan topsuzoyundaki pozisyonbilgisi de mükemmelseviyede. Bir artısı da ayaklarını çok iyi kullanıyor olması. Topu hem iyi kullanıyor hem de oyun kurabiliyor. Fenerbahçe, Kim'le birlikte o bölgedeki sorunlarını çözmekle kalmadı, Szalai, Novak,Tisserand ve SerdarAziz'den de daha çok verim alır hale gelmeyi başardı.
İskender GÜNEN
Pereira'nın armağanı oldu
Kim Min-Jae buralarda pek tanınmıyordu ama Fenerbahçe TeknikDirektörü Vitor Pereira, Çin'deçalıştığı için bu oyuncu hakkındabilgi sahibiydi. Türk futbolseverlere yetenekli bir oyuncu izleme şansı verdi. Kim, bugüne kadar oynadığı maçlarda hem uyum sorunu yaşamadı hem de takımına büyük katkı verdi. En büyük özelliği pozisyon bilgisi… Yani duracağı yeri çok iyi şekilde ayarlıyor. Bire bir mücadelelerde de çoğu zaman kazanan oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Bunlara ek olarak hava toplarındakiüstünlüğünü de eklersek fark yaratan bir isim olarak ortaya çıkmasına şaşırmamak gerek.