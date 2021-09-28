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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Gerçek kimliğini gösterdi

TANER KARAMAN
Gerçek kimliğini gösterdi

Güney Koreli stoper, sadece fizik gücüyle değil, topları doğru kullanması ile de dikkat çekiyor. Rakibin ayağındaki topu alma değerinde ise zirvede

F.Bahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan bonservisiyle alıp, 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu. Son Hatayspor maçında rakibin 8 kritik atağını uzaklaştıran, girdiği 7 kafa topu mücadelesinin 5'ini almayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, fizik gücünün yanında pas başarılarında da takımı taşıyan isim oldu. Geride kalan haftalarda Kanarya'nın maç başına 54.1 ile en fazla başarılı pas yapan ismi olan Kim Min-Jae, rakibin ayağında olan topu alma gibi kritik değerde de 1.7 maç başı ortalamasıyla zirveye çıktı.

SZALAİ'YE FARK ATTI
Güney Koreli oyuncu, paslarının yüzde 87'sinde başarı yakalarken Zajc (%90) ve Serdar Aziz (%89) sonrası bu alanda en başarılı 3. isim oldu. Rakiplerin ataklarına karşı etten duvar olan Kim, her maç ortalama 3.3 kritik atağa dur derken, bu karnesinde de Szalai'nin (4.1) ardından ikinci sırada yer aldı. Ayağına aldığı topları doğru kullanan başarılı oyuncu, mevkidaşı Szalai'ye fark attı. Macar yıldız, maç başına 15.9'la en çok top kaybeden isim olurken, Kim Min-Jae ortalama 9 ile 11. sırada.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Güney Kore Milli Takımı'nın, Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 7 Ekim'de Suriye, 12 Ekim'de de İran'la oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Kim Min-Jae de çağrılan isimler arasında.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Kim sadece F.Bahçe taraftarının değil rakiplerin de beğenisini kazanmış durumda. Hatay maçı sonrası rakibin hocası Ömer Erdoğan'dan övgü aldı.

Ali GÜLTİKEN
Sorunları çözdü
Kim Min-Jae, çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin stoper ve ön libero bölgesindeki acil ihtiyacını başarılı bir şekilde kapattı. Hem oyun zekası yüksek hem de atletik bir oyuncu. O bölgedeki oyunculardan en çok istenen özellik olan topsuz oyundaki pozisyon bilgisi de mükemmel seviyede. Bir artısı da ayaklarını çok iyi kullanıyor olması. Topu hem iyi kullanıyor hem de oyun kurabiliyor. Fenerbahçe, Kim'le birlikte o bölgedeki sorunlarını çözmekle kalmadı, Szalai, Novak, Tisserand ve Serdar Aziz'den de daha çok verim alır hale gelmeyi başardı.

İskender GÜNEN
Pereira'nın armağanı oldu
Kim Min-Jae buralarda pek tanınmıyordu ama Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çin'de çalıştığı için bu oyuncu hakkında bilgi sahibiydi. Türk futbolseverlere yetenekli bir oyuncu izleme şansı verdi. Kim, bugüne kadar oynadığı maçlarda hem uyum sorunu yaşamadı hem de takımına büyük katkı verdi. En büyük özelliği pozisyon bilgisi… Yani duracağı yeri çok iyi şekilde ayarlıyor. Bire bir mücadelelerde de çoğu zaman kazanan oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Bunlara ek olarak hava toplarındaki üstünlüğünü de eklersek fark yaratan bir isim olarak ortaya çıkmasına şaşırmamak gerek.

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Gerçek kimliğini gösterdi
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