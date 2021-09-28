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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:06 Son Güncelleme: 28.9.2021 11:10

Milan'ın yıldızı Franck Kessie için 4 İngiliz devi sırada!

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Milan’ın yıldızı Franck Kessie için 4 İngiliz devi sırada!

İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Milan, yıldız ismi Franck Kessie'yi İngiliz ekiplerine kaptırabilir. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun Milan'ın teklifini reddettiği ifade ediliyor. Fildişili oyuncu için Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin yakın takipte olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! İtalyan ekibi Milan'ın yıldız futbolcusu Franck Kessie'nin talipleri artıyor. 24 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig'in dev takımları sıraya girdi. Milan'ın deneyimli ismi kadroda tutmasının zor olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig'de oynamak isteyen Kessie'nin Milan'dan gelen sözleşme uzatma teklifini reddettiği ifade ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fildişili yıldız, ocak ayında yeni kulübüyle anlaşma yapabilir.

Franck Kessie için; Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin devrede olduğu iddia ediliyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, 4 dev ekip oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.

Ancak Milan'ın teknik sorumlusu Paolo Maldini, Kessie transferinden vazgeçmiş değil. Efsane isim, oyuncusunu takımda tutmak için yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Kessie'nin takımda kalmasını istediğini ifade ederek şöyle konuştmuştu: "Kessie'nin kalmasını istiyorum. Kulüp ve oyuncunun menajeri arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Kessie ile sadece saha içindeki konuları konuşuyorum. Problem yok gibi görünüyor."

Franck Kessie geçen sezon 37 maçta Milan formasını giymişti. 24 yaşındaki orta saha bu sezon ise 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 kez sahaya çıktı.

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Milan'ın yıldızı Franck Kessie için 4 İngiliz devi sırada!
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