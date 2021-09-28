Milan’ın yıldızı Franck Kessie için 4 İngiliz devi sırada!

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Kessie'nin takımda kalmasını istediğini ifade ederek şöyle konuştmuştu: "Kessie'nin kalmasını istiyorum. Kulüp ve oyuncunun menajeri arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Kessie ile sadece saha içindeki konuları konuşuyorum. Problem yok gibi görünüyor."