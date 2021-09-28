Geçtiğimiz sezon Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yeni sezona hazırlanıyor. Programı takip edenlerin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta sorularıyla incelediği program, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, O Ses Türkiye 2021 yayın tarihi ve jürisi belli oldu mu? İşte kanaldan programa dair yapılan son açıklama.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
10 yıldır ekranlarda yer alan müzik alanındaki yarışma programının hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kanaldan yapılan son açıklama ve yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi ve jüri üyeleri izleyicilere duyuruldu. İşte detaylar.
O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşarak yeni jüri kadrosunu tanıtmıştı. Böylece bu sezonun jüri üyeleri Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk olacak. 45 yaşındaki Ebru Gündeş, 3 yıl önce de 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir kez şampiyonluk yaşamıştı.
O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Programın yeni sezon çekimlerinin başladığı daha önce duyurulmuştu. Dizi ve programların yeni sezona başladığı şu günlerde O Ses Türkiye yayın tarihi de gündem konusu oldu. Kanaldan gelen açıklamaya göre, yeni sezonun ilk bölümü 2 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.