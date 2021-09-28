Sheriff’ten tarihi zafer! Real Madrid’i deplasmanda devirdiler...

Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Real Madrid, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff'i konuk etti. Konuk ekip, 25. dakikada Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid, 65. dakikada Karim Benzema'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Santiago Bernabeau'da pes etmeyen Moldova ekibi, 90'da Sebastien Thill'in attığı golle 2-1'lik galibiyete uzandı.
Grubun ilk maçında da Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk, sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı.