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Giriş Tarihi: 28.9.2021 23:58 Son Güncelleme: 29.9.2021 00:07

Sheriff'ten tarihi zafer! Real Madrid'i deplasmanda devirdiler...

Sheriff’ten tarihi zafer! Real Madrid’i deplasmanda devirdiler...

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında, 90'da bulduğu golle deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Real Madrid, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde sahne alan Moldova ekibi Sheriff'i konuk etti. Konuk ekip, 25. dakikada Djasur Yakhshibaev'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Madrid, 65. dakikada Karim Benzema'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Santiago Bernabeau'da pes etmeyen Moldova ekibi, 90'da Sebastien Thill'in attığı golle 2-1'lik galibiyete uzandı.

Grubun ilk maçında da Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Shakhtar Donetsk, sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı.

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Sheriff'ten tarihi zafer! Real Madrid'i deplasmanda devirdiler...
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