Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olan ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim, bir buçuk senenin ardından 6 Eylül itibarı ile başladı. Milyonlarca öğrenci, haftada beş gün zorunlu olarak derslerine katılım gösterirken bir taraftan da okullar kapanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Artan vaka sayısı nedeniyle yüz yüze eğitim biter mi konusu, öğrencilerin yanı sıra velilerin de gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tekrardan kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalar yaptı.

2021-2022 OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM EKİM'DE BİTER Mİ?

Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında okullarda yüz yüze eğitim süreci de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu ve yüz yüze eğitime dair öğrencilerin merak ettiği konuya son noktayı koydu. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamaları