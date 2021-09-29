Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu'dan MHK açıklaması!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 23:08 Son Güncelleme: 29.9.2021 23:09

Ahmet Ağaoğlu'dan MHK açıklaması!

AA
Ahmet Ağaoğlu’dan MHK açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) beklentileri karşılayamadığını dile getirdi. Ağaoğlu, "Merkez Hakem Kurulunu günün gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturmak için bütün futbol ailesi mücadele edecektir" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçın hakemiyle ilgili soru üzerine Ağaoğlu, "Kişileri değiştirmekle sorunları çözemiyoruz, burada sıkıntı sistemde. Bunu defalarca dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Zaten yarın yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının gündem maddelerinden biri de Merkez Hakem Kurulunun yapısı ve daha ligin henüz başı olmasına rağmen yaşanan sıkıntılar." dedi.

TFF'nin son genel kurulunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu ile ilgili yapısal sorunların bir şekilde çözülerek karara bağlandığını anlatan Ağaoğlu, "Ülke futbolunun sahipleri, temel taşları Süper Lig, 1. Lig ile 2. ve 3. Lig kulüpleri. Aynı kararlılıkla artık kronikleşmiş hale gelen, kurulduğu 1960'tan beri ciddi hiçbir yapısal değişikliğe uğramayan MHK'yi de günün gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturmak için bütün futbol ailesi mücadele edecektir. Kişiler bazında konuşulduğunda değişen bir şey olmuyor. Burada isimleri zikredemeyiz. Sıkıntı sistemde. Eksik olmasınlar bu değişikliğin fitilini de kendileri ateşlediler." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz ve ekibiyle ilgili soruya, "Yeni hoca ve ekibine hayırlı olsun demekten ve başarılar dilemekten başka şey söylemek mümkün değil. Tüm enerjimizi onlarla. Norveç maçıyla başlayan bir sürecimiz var. İnşallah başarılı sonuçlarla Dünya Kupası'na gitme hakkı elde ederiz." yanıtını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim Ekim ayında bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Hazal Kaya itiraflarıyla gündem oldu! ‘Şeker hastasıyım ama…’
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu'dan MHK açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA