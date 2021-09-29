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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:11 Son Güncelleme: 29.9.2021 11:12

Atletico Mineiro'yu eleyen Palmeiras ilk finalist oldu!

AA
Atletico Mineiro’yu eleyen Palmeiras ilk finalist oldu!

Libertadores Kupası yarı final rövanş maçında Atletico Mineiro ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Golsüz biten ilk maçın rövanşı 1-1 sona erdi. Palmeiras, deplasmanda gol atmanın avantajıyla finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın ilk finalisti, Palmeiras oldu.

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya'nın köklü kulüpleri Atletico Mineiro ile Palmeiras karşılaştı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi Atletico Mineiro'dan Vargas'ın 52 ve Palmeiras'tan Dudu'nun 68. dakikada attığı golleriyle 1-1 bitti.

Golsüz biten ilk maçın rövanşının 1-1 tamamlanmasıyla Palmeiras, deplasmanda gol atmanın avantajıyla adını finale yazdırdı.

Turnuvanın diğer finalisti, yarın TSİ 03.30'ta Barcelona SC ile Flamengo arasındaki rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. Flamengo, seyircisi önünde çıktığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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Atletico Mineiro'yu eleyen Palmeiras ilk finalist oldu!
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