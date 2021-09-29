Sadakatsiz yeni sezon yayın günü merakla bekleniyor. Haziran ayında diziler sezon finaline giderken Sadakatsiz ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Eylül ayında tüm yapımlar yeni sezon bölümlerine start verirken dizinin fragmanında dönmesiyle Sadakatsiz yeni bölüm yayın günü belli oldu. Yine Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak olan Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?
Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.
Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.
Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.
Sadakatsiz yeni sezon 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.