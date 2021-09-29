Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D Sadakatsiz yeni sezon yayın günü belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:03 Son Güncelleme: 29.9.2021 09:04

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D Sadakatsiz yeni sezon yayın günü belli oldu!

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D Sadakatsiz yeni sezon yayın günü belli oldu!

Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz yeni bölüm için geri sayım başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk’un paylaştığı dizinin sezon finalinde Asya ve Derin uçurum kenarında yaşam mücadelesi veriyordu. Yeni sezon ilk fragmanda; Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülürken Volkan'ın ve Asya'nın son durumu ise şaşırtıcı şekilde gösterildi. Dizinin Eylül ayında başlayacağı düşünülürken yeni sezon yayın tarihi netlik kazandı. Böylelikle Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı sorusunun yanıtı çözüldü. Peki Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? İşte Sadakatsiz yeni bölüm tarihi

Sadakatsiz yeni sezon yayın günü merakla bekleniyor. Haziran ayında diziler sezon finaline giderken Sadakatsiz ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Eylül ayında tüm yapımlar yeni sezon bölümlerine start verirken dizinin fragmanında dönmesiyle Sadakatsiz yeni bölüm yayın günü belli oldu. Yine Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak olan Sadakatsiz ne zaman, bu hafta var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.

Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar bakın ne sordu!
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı: İlkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Biontech mi Sinovac mı? İki aşının karşılaştırmalı araştırma sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş yedek kulübesi çılgına döndü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D Sadakatsiz yeni sezon yayın günü belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA