Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

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