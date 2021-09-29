Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanan dizinin ikinci sezon yayın günü merakla bekleniyordu. Eylül ayında diziler tek tek yayınlanırken Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımla ilgili olarak bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı
SADAKATSİZ NE ZAMAN?
Sadakatsiz yeni sezon 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.
SADAKATSİZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.
Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.
Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.
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