Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:45 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:45

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni sezon için geri sayım başladı. Diziler yeni sezonlarına başlarken Sadakatsiz ne zaman, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk’un rol aldığı yapımda Derin’in kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalması yeni bölümde izleyenlerin karşısına çıkacak. Fenomen takipçiler 29 Eylül Kanal D yayın akışı listesinden dizinin yayın tarihine erişmeye çalışıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? Kanal D yayın akışı 29 Eylül 2021

Doctor Foster dizisinin uyarlaması Sadakatsiz yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanan dizinin ikinci sezon yayın günü merakla bekleniyordu. Eylül ayında diziler tek tek yayınlanırken Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımla ilgili olarak bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni sezon 29 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.

Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

29 EYLÜL 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın ilk sorusu bakın ne oldu
Son dakika: Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdü! Milan-Atletico Madrid maçında şok görüntü
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı ilkokul mezunu KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor: Ortaokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası usta yorumcudan dikkat çeken sözler! 'Kedinin fareyle oynadığı gibi...'
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo kariyer planını belirledi! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar…
SON DAKİKA | Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son noktayı koydu!
Son Dakika Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 28 Eylül 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Her ilde devreye alınacak: İşte yeni düzenlemenin detayları...
Son dakika haberi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü yüz yüze eğitim için kritik rakamı paylaştı! Yüzde 92'nin üzerine çıktı
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 29 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı: Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA