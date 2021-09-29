Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere'yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... (Sabah Özel)
Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:53 Son Güncelleme: 29.9.2021 15:03

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere'yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... (Sabah Özel)

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Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

Son dakika haberi... İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun, 16 yaşındaki Türk futbolcu Emre Tezgel'i manşetine taşıdı. Stoke City altyapısında forma giyen Emre Tezgel, katıldığı turnuavaların tamanında en dikkat çeken futbolcu oldu. Stoke City'de A takım için hazırlanan Emre Tezgel, Harry Kane ile kıyaslanıyor.

İngiltere kulüpleri 16 yaşındaki genç forvet Emre Tezgel'in gelişimini yakından takip ediyor. Stoke City akademi direktörü Gareth Owen, genç oyuncuyu Harry Kane ile karşılaştırdı.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

İngiltere U17 takımının da formasını giyeb Emre Tezgel, Syrenka Kupası'nda parladı.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

2019'da aynı başarıya ulaşan Jude Bellingham'ın ayak izinden giden Emre Tezgel, scout şeflerinin de ilgisini çekiyor. Stoke City taraftarı da Emre Tezgel'i büyük bir merakla bekliyor.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

HARRY KANE İLE KARŞILAŞTIRIYORLAR!

Geçen sezon U-18'deki ilk maçına çıkan Emre Tezgel, 23 maçta 7 gol kaydetti.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

Liverpool ile oynadıkları maçta üç gol birden atan Emre Tezgel, dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

Stoke City akademi şefi Owen, Emre için 'Harry Kane tipi bir santrafor' dedi. Emre'nin asıl özeliğinin bitiriciliği olduğunu ifade eden Owen, genç futbolcunun deneyimli bir profesyonel gibi yaşadığını söyledi.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

Aynı turnuvada Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın da turnuvanın oyuncusu ödülü aldığı ortaya çıktı.

Portekiz ve Hollanda maçlarında fileleri sarsan Emre Tezgel, İngiltere'nin en büyük potansiyelleri arasında yer alıyor.

Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere’yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... Sabah Özel

2005 doğumlu Emre, İngiltere'nin gözde genç oyuncuları arasında...

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Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere'yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... (Sabah Özel)
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