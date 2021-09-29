Son dakika: 16 yaşındaki Emre Tezgel İngiltere'yi sallıyor! Harry Kane ile kıyasladılar... (Sabah Özel)

İngiltere kulüpleri 16 yaşındaki genç forvet Emre Tezgel'in gelişimini yakından takip ediyor. Stoke City akademi direktörü Gareth Owen, genç oyuncuyu Harry Kane ile karşılaştırdı.
2019'da aynı başarıya ulaşan Jude Bellingham'ın ayak izinden giden Emre Tezgel, scout şeflerinin de ilgisini çekiyor. Stoke City taraftarı da Emre Tezgel'i büyük bir merakla bekliyor.
HARRY KANE İLE KARŞILAŞTIRIYORLAR!
Geçen sezon U-18'deki ilk maçına çıkan Emre Tezgel, 23 maçta 7 gol kaydetti.
Stoke City akademi şefi Owen, Emre için 'Harry Kane tipi bir santrafor' dedi. Emre'nin asıl özeliğinin bitiriciliği olduğunu ifade eden Owen, genç futbolcunun deneyimli bir profesyonel gibi yaşadığını söyledi.
Aynı turnuvada Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın da turnuvanın oyuncusu ödülü aldığı ortaya çıktı.
Portekiz ve Hollanda maçlarında fileleri sarsan Emre Tezgel, İngiltere'nin en büyük potansiyelleri arasında yer alıyor.
2005 doğumlu Emre, İngiltere'nin gözde genç oyuncuları arasında...