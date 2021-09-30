Borç yapılandırma başvurusu için son gün! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, KYK borç yapılandırma başvurusu e-Devlet

Vatandaşların ödeme tarihi gecikmiş borçlarının yapılandırmasına ilişkin başvurular 30 Eylül tarihine ertelenmişti. Bu tarihe kadar 120 milyardan fazla alacak yapılandırılırken, ödeme planına göre gecikme zammının bir kısmından vazgeçildi. 5 milyona yakın mükellefin başvurduğu borç yapılandırma başvuru için bugün son gün. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? SGK, KYK borç yapılandırma başvurusu e-Devlet ve gib.gov.tr başvuru ekranı haberimizde.
BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN NE ZAMANA KADAR BAŞVURULUR?
Borç yapılandırma başvurusu bugün son buluyor. Yapılandırma imkanından faydalanmak isteyen mükellefler bu akşama kadar başvuruda bulunabilir.
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.
Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.
YAPILANDIRILMIŞ VERGİ VE KYK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.
YAPILANDIRILMIŞ SGK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR?
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
7326 sayılı Kanun ile;
Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması
SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,
Matrah ve Vergi Artırımı,
İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,
İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,
Pişmanlıkla Beyan,
Davalı Borçların Sonuçlandırılması,
Yeniden Değerleme,
Motorlu Taşıtlar Vergisi,
Trafik İdari Para Cezaları,
İdari Para Cezaları,
gibi konularda kaçırılmaması gereken fırsatlar sunulmuştur.