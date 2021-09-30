En güçlü aday biziz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sabırsızlıkla beklenen şampiyonluğu sezon sonu yaşayacaklarına inandığını ifade etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan yazısında taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Ağaoğlu, "Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte sürdürdüğümüz ekonomik ve sportif planlama, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin samimi çalışmaları ile birleşince saha içinde ve saha dışında çok güçlü bir Trabzonspor ortaya çıkardı. Trabzonsporumuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi. Sabırsızlıkla beklenen mutluluğu sezon sonunda yaşayacağımıza inanıyorum. En büyük gücümüz ise taraftarlarımızdır" ifadelerini kullandı.
MHK FİTİLİ ATEŞLEDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi de açıklamalarda bulundu. Alanyaspor ile oynadıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi: "Yarın (bugün) yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının gündem maddelerinden biri de Merkez Hakem Kurulu'nun yapısı ve daha ligin henüz başı olmasına rağmen yaşanan sıkıntılar. MHK'yi günün gerçeklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturmak için bütün futbol ailesi mücadele edecektir. Burada isimleri zikredemeyiz. Sıkıntı sistemde. Eksik olmasınlar bu değişikliğin fitilini de kendileri ateşlediler."
TRABZONSPOR U19 İLK RAUNDU ALDI
TÜRKİYE U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, UEFA Gençler Ligi'ne de iyi başladı. Bordo-mavililer, 1. tur ilk maçında Bosna Hersek ekibi Zvijezda 09'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Kağan, Taha Erdem, Arif, Tacettin, Ali, Batuhan, Berkan, Veysel, Süleyman, Emirhan ve Göktuğ 11'i ile başlayan Fırtına'ya galibiyetigetiren golü 45. dakikada Berkan attı.
AVCI'NIN İMDADINA DENSWİL YETİŞTİ!
TRABZONSPOR defansında Hugo ile Hüseyin'in kart cezaları yüzünden Kayserispor maçı öncesi sıkıntı yaşanırken, sakatlıkları geçen Trondsen ile Denswil'in bu karşılaşmaya yetişeceği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sol bekte forma verdiği Denswil'i hafta sonuKayseri'de Edgar Ie ile birlikte defansın göbeğindeoynatabileceği vurgulandı.