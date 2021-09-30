Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."

İşte Marinakis'in tepki çeken sözleri...

İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.