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Giriş Tarihi: 30.9.2021 23:26 Son Güncelleme: 30.9.2021 23:30

Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."

Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! Kendi şehrimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Yunan temsilcisinin sahibi Vangelis Marinakis, İstanbul hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D Grubu 2. maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u İstanbul'da ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, devamını getiremedi. Yunan ekibi, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Yunan basınına açıklamalarda bulunan Olympiakos'un sahibi, Vangelis Marinakis, İstanbul hakkında skandal ifadeler kullandı.

Olympiakos'un sahibinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte Marinakis'in tepki çeken sözleri...

İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.

Bizi eleştiren basın, bu sonucu görsün. İyi oyuncularım ve iyi antrenörlerim var. Yönetimimiz herkesin yanında ve sorun çözüyor. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum.

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Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
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