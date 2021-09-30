Sadakatsiz son bölüm tek parça izle, 32. bölüm full izle! Sadakatsiz 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, 32. bölümü ile ekranlara geldi. Sadakatsiz son bölümde, Asya ve Derin'in hayatındaki büyük değişiklikler, herkesi etkisi altına alıyor! Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Sadakatsiz 32. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Sadakatsiz 33. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.