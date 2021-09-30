Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:41 Son Güncelleme: 30.9.2021 14:41

Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Diyanet dini günler takvimine göre Safer ayı tarihi belli oldu. Muharrem ayından gelen Safer ayının son çarşambasının Ekim ayına tekabül ettiği biliniyor. Bu ayın son çarşamba gününde de iki rekat namaz kılınması; bu namazda her rekatta bir Fatiha ve on bir İhlas-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavat-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir. Peki Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı bitiş tarihi merak ediliyor. Eylül ayında başlayan Safer ayı önümüzdeki günlerde sona erecek. Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Peki Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.

SEFER AYI NEDİR?

Safer ayı, kamerî ya da hicrî takvim kapsamında Muharrem ayından sonra gelmekte olan ikinci ayı ifade eder. Safer ayının uğursuz sayıldığı ve bu ay içinde belaların ve musibetlerin fazlaca meydana geldiği biçiminde bir anlayış Cahiliye dönemi içerisinde görülmüştür. Ancak bu düşüncenin dinimiz içerisinde herhangi bir hükmü yoktur. Bu sebepten dolayı sefer ayı için bu tarz olan bir anlayış hurafe sayılmaktadır. Sefer ayın diğer başka aylardan herhangi bir farkı bulunmaz. Hz. Peygamber (s.A.S.) böyle bir anlayışı kesin bir dil ile reddetmiştir ve "Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI OKUNACAK DUALAR

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa "Estağfirullah El Azimé

11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
Son dakika: Ronaldo'nun gecesine damga vuran olay! Solskjaer'e şok tepkisi kameralara yansıdı
Erdoğan - Putin zirvesinin şifresi: Güçlü asimetrik ittifak
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın soruları dikkat çekti
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
ARKADAŞINA GÖNDER
Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA