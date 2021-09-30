Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet takvimi ile Safer ayı başlangıç ve bitiş tarihi

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.

SEFER AYI NEDİR?

Safer ayı, kamerî ya da hicrî takvim kapsamında Muharrem ayından sonra gelmekte olan ikinci ayı ifade eder. Safer ayının uğursuz sayıldığı ve bu ay içinde belaların ve musibetlerin fazlaca meydana geldiği biçiminde bir anlayış Cahiliye dönemi içerisinde görülmüştür. Ancak bu düşüncenin dinimiz içerisinde herhangi bir hükmü yoktur. Bu sebepten dolayı sefer ayı için bu tarz olan bir anlayış hurafe sayılmaktadır. Sefer ayın diğer başka aylardan herhangi bir farkı bulunmaz. Hz. Peygamber (s.A.S.) böyle bir anlayışı kesin bir dil ile reddetmiştir ve "Safer ayı içinde uğursuzluk yoktur" şeklinde buyurmuştur.