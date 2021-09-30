VGM burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanı için tarihler ve şartlar açıklandı. Ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin başvuru süreci sona erdikten sonra yükseköğrenim öğrencileri için başvurular alınmaya başlanacak. Konuya yönelik detaylar ise merak konusu oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?