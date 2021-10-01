Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aşk 101’in Elif’i Ece Yüksel kimdir? Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:36

Aşk 101’in Elif’i Ece Yüksel kimdir? Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?

Aşk 101’in Elif’i Ece Yüksel kimdir? Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?

Aşk 101 dizisinde Elif karakterine hayat veren Ece Yüksel yaşı, oynadığı diziler, memleketi gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. 1993 yılında dünyaya gelen oyuncu üniversitede oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atmış ve şimdilerde Yargı dizisinde de rol almaktadır. Bu noktada “Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. Sinema oyuncusu olarak dikkat çeken oyuncu ilk kez Av Mevsimi filminde Pelinsu karakterini canlandırmıştı. Peki, Aşk 101’in Elif’i Ece Yüksel kimdir? İşte detaylar...

Aşk 101 dizisinde Elif karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yüksel dikkatleri üzerine çekiyor. 1993 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu 22. Altın Koza Film Festivalinde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yer aldığı dizilerle beraber "Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aşk 101'in Elif'i Ece Yüksel hakkında merak edilenler...

AŞK 101 ELİF KİMDİR?

Aşk 101 dizisinde piyano çalan kız olarak dikkat çeken Elif, dizinin yeni sezonunda dikkatleri üzerine çekti. Ece Yüksel'in canlandırdığı Elif karakteri dizinin 2. sezonunda fenomen karakterler arasında yer alıyor.

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Aşk 101 dizisinin Elif'i Ece Yüksel 28 yaşındadır. 1993 yılında dünyaya gelen oyuncu Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atmıştır. Sinema oyuncusu olarak dikkat çeken oyuncu ilk kez Av Mevsimi filminde Pelinsu karakterini canlandırdı. Oyuncu 22. Altın Koza Film Festivalinde Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın oyuncu ödülünü kazandı. 19. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde Genç Cadı ödülüne Nefesim Kesilene Kadar filmi ile layık görüldü.

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Aşk 101’in Elif’i Ece Yüksel kimdir? Aşk 101 Elif kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?
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