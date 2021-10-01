Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! 1 Ekim En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 08:17 Son Güncelleme: 1.10.2021 08:18

Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! 1 Ekim En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! 1 Ekim En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Müslümanların en hayırlı günlerinden biri olan Cuma gününe girilmesiyle Cuma mesajları araştırması ilk sıraya yerleşti. İbadetlerini gerçekleştirmeden önce müminler sevdiklerine en güzel, kısa, uzun, hadisli, dualı Cuma mesajı atmak için araştırma yapıyor. Sosyal medya hesabı Whatsapp, Facebook, SMS yoluyla gönderebileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz haberimizde en güzel, resimli Cuma mesajları seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Cuma mesajları an itibariyle binlerce müminin gündeminde bulunuyor. İslam aleminin en anlamlı günlerinden birine girilmesiyle ibadetler gerçekleşecek, camilerde namazlar kılınıp dualar edilecek. Yine bu anlamlı günün mutluluğunu sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri görselleri hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Cuma mesajları ve sözleri 2021 ile en güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

KISA CUMA MESAJLARI

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

UZUN, ANLAMLI, DUALI CUMA MESAJLARI SÖZLERİ

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

Sizler için hazırladığımız haberimizde en güzel, anlamlı, yeni ve ayetli 2021 Cuma mesajları görselleri yukarıda yer alıyor…

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Cuma mesajları ve sözleri 2021 yayınlandı! 1 Ekim En güzel, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!
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