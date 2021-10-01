Exxen tek maç satın alma var mı ve nasıl alınır, kaç TL? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek. Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Exxen+ Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.