Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Exxen tek maç satın alma var mı ve nasıl alınır, kaç TL? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı
Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:11 Son Güncelleme: 1.10.2021 09:11

Exxen tek maç satın alma var mı ve nasıl alınır, kaç TL? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı

Exxen tek maç satın alma var mı ve nasıl alınır, kaç TL? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacağı biliniyor. Maçları canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, Exxen tek maç satın alma var mı, nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı da bu kapsamda merak ediliyor. İşte, futbolseverlerin merak ettiği o sorunun yanıtı.

Dizi ve film platformu Exxen, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncılığını üstlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı platform; Exxen tek maç satın alma var mı, nasıl alınır sorularıyla gündeme geliyor. İşte Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı ile merak edilenler.

EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?

Exxen'de aynı anda içerik görüntülemekte kullanılabilecek cihaz sayısı satın alınan pakete göre değişiklik göstermektedir.

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALINIYOR MU?

Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. ExxenSpor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan ExxenSpor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek. Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Exxen+ Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu! 2021 2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanır mı?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Exxen tek maç satın alma var mı ve nasıl alınır, kaç TL? Exxen tek maçlık üyelik alma ve tek maçlık paket alma fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA