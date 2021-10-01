Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma exxen üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor. Birbirinden heyecan dolu mücadeleleri naklen izlemek isteyenlerin bu platforma belirli bir ücret karşılığında üye olması gerekiyor. Peki Exxen TV nasıl izlenir, üye olunur? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.
Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.
Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.