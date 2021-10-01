Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, televizyondan nasıl izlenir? Exxen TV nasıl izlenir, nereden üye olunur?
Giriş Tarihi: 1.10.2021 08:03 Son Güncelleme: 1.10.2021 08:03

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, televizyondan nasıl izlenir? Exxen TV nasıl izlenir, nereden üye olunur?

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, televizyondan nasıl izlenir? Exxen TV nasıl izlenir, nereden üye olunur?

Dijital yayın platformu Exxen TV çoğu yapımı izleyiciyle buluşturuyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken dizileri, maçları ve programları canlı izlemek isteyenler Exxen TV üyelik bilgilerini araştırıyor. EXXEN TV izle ekranı, televizyona nasıl yüklendiği gibi birçok detay bu akşam saatleriyle berber gündemdeki yerini alacak. Peki Exxen TV nasıl izlenir, üye olunur? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma exxen üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor. Birbirinden heyecan dolu mücadeleleri naklen izlemek isteyenlerin bu platforma belirli bir ücret karşılığında üye olması gerekiyor. Peki Exxen TV nasıl izlenir, üye olunur? Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir?

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Bu maraklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.

EXXEN LG TV UYGULAMASI GELDİ!

Exxen LG TV uygulaması yayınlandı, böylece HDMI kablosuyla telefonu veya bilgisayarı televizyona bağlama durumu da sona erdi.

NASIL İZLENİR?

Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

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Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, televizyondan nasıl izlenir? Exxen TV nasıl izlenir, nereden üye olunur?
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