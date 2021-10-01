Gelinim Mutfakta haftanın finali ile izleyiciyle karşısına çıkıyor. Bugünkü yeni bölümde bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlayacak. En son günün birincisi Yaren olmuş ve 6. çeyrek altını yakasına takmayı başarmıştı. Şimdi ise gözler haftanın finalindeki birinciye ilişti. Peki Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?