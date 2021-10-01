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Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:25

Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Demet Akalın’ın sunumuyla ekrana gelen programda haftanın birincisi ve elenen ismi kaynanaların puan durumlarıyla belli oluyor. Aslıhan, Yaren, Büşra ve Yeşim arasından sadece biri birinci olacak. Gün birincisi haftanın finalinde büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta haftanın finali ile izleyiciyle karşısına çıkıyor. Bugünkü yeni bölümde bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlayacak. En son günün birincisi Yaren olmuş ve 6. çeyrek altını yakasına takmayı başarmıştı. Şimdi ise gözler haftanın finalindeki birinciye ilişti. Peki Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. 1 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci ve elenen isim puan durumuna göre açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Büşra:

Yeşim:

Aslıhan:

Yaren:

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Eylül Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi Yaren oldu. Yaren 6. çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

Aslıhan: 17

Yaren: 19

Büşra: 9

Yeşim: 12

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Gelinim Mutfakta 1 Ekim kim birinci oldu, kim elendi? Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
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