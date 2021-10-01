Son dakika haberi... Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" şeklinde yaptığı küstah açıklamayla gündeme oturmuştu. 54 yaşındaki Yunan iş insanıyla ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın ardından Yunan ekibinin başkanı Vangelis Marinakis küstah açıklamalarda bulunmuştu.
Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı.
Çocuklara da soyunma odasında 'Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz' demiştim. Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın.
Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimim var.
Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE MARINAKIS'İN VUKUATLARI...
Açıklamalarıyla bir anda gündeme oturan ve mücadeleden çok konuşulan Vangelis Marinakis'in geçmişteki skandalları da gün yüzüne çıktı.
PANATHINAIKOS ŞİKEYLE SUÇLADI
2010 - Olympiakos'u satın aldı. Başkanlığında takım 2010-11'den 2017-2018 sezonuna kadar art arda 7 sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazandı. Panathinaikos Kulübü'nün Olympiakos ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.
2013 - Portekizli teknik adam Leonardo Jardim, Evangelos Marinakis'in eşiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası Marinakis, Portekizli ismi kovdu.
SAVCILAR BİR ANDA GÖREVDEN ALINDI
2014 - Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla 8 Temmuz 2014'te ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, tüm suçluları yakalamak için kararlı olduklarını vurguluyorlardı. Ancak 2 Ekim'de ikisi de davadan uzaklaştırıldı.
2017 - Panathinaikos ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından futbolculara 350 bin Sterlin ceza kesiğ tüm takımı ücretsiz tatile gönderdi.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA SOYUNMA ODASINA İNDİ
2017 - Olympiakos-Beşiktaş maçının ardından takımının oyunundan memnun olmayınca soyunma odasına indi.
2018 - Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı.
"YEDİĞİM EN BÜYÜK KAZIK EMENIKE"
2018 - Fenerbahçe'den transfer ettiği Emmanuel Emenike için "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık Emenike oldu. Bizi çok yanılttı" ifadelerini kullanmıştı.
ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİR
2020 - Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 2015 yılındaki maçın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların isimleri geçiyor. Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamakla suçlanıyor. Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi' kararı sonrası Olympiakos Kulübü küme düşürülüp başkan Evangelos Marinakis ve beraberindekiler de ömür boyu men cezası alabilir.