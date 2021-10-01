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Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:43 Son Güncelleme: 1.10.2021 11:47

Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Son dakika haberi... Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" şeklinde yaptığı küstah açıklamayla gündeme oturmuştu. 54 yaşındaki Yunan iş insanıyla ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maç sonrası "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" şeklinde yaptığı küstah açıklamayla gündeme oturmuştu. 54 yaşındaki Yunan iş insanıyla ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın ardından Yunan ekibinin başkanı Vangelis Marinakis küstah açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Marikanis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Çocuklara da soyunma odasında 'Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz' demiştim. Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimim var.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

İŞTE MARINAKIS'İN VUKUATLARI...

Açıklamalarıyla bir anda gündeme oturan ve mücadeleden çok konuşulan Vangelis Marinakis'in geçmişteki skandalları da gün yüzüne çıktı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

PANATHINAIKOS ŞİKEYLE SUÇLADI

2010 - Olympiakos'u satın aldı. Başkanlığında takım 2010-11'den 2017-2018 sezonuna kadar art arda 7 sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazandı. Panathinaikos Kulübü'nün Olympiakos ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

2013 - Portekizli teknik adam Leonardo Jardim, Evangelos Marinakis'in eşiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası Marinakis, Portekizli ismi kovdu.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

SAVCILAR BİR ANDA GÖREVDEN ALINDI

2014 - Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla 8 Temmuz 2014'te ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, tüm suçluları yakalamak için kararlı olduklarını vurguluyorlardı. Ancak 2 Ekim'de ikisi de davadan uzaklaştırıldı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

2017 - Panathinaikos ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından futbolculara 350 bin Sterlin ceza kesiğ tüm takımı ücretsiz tatile gönderdi.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SOYUNMA ODASINA İNDİ

2017 - Olympiakos-Beşiktaş maçının ardından takımının oyunundan memnun olmayınca soyunma odasına indi.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

2018 - Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

"YEDİĞİM EN BÜYÜK KAZIK EMENIKE"

2018 - Fenerbahçe'den transfer ettiği Emmanuel Emenike için "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık Emenike oldu. Bizi çok yanılttı" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Küstah ’İstanbul’ sözleri sonrası ortaya çıktı! Marikanis meğer 2015 yılında...

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİR

2020 - Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 2015 yılındaki maçın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların isimleri geçiyor. Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamakla suçlanıyor. Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi' kararı sonrası Olympiakos Kulübü küme düşürülüp başkan Evangelos Marinakis ve beraberindekiler de ömür boyu men cezası alabilir.

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Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
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