ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİR

2020 - Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 2015 yılındaki maçın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların isimleri geçiyor. Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamakla suçlanıyor. Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi' kararı sonrası Olympiakos Kulübü küme düşürülüp başkan Evangelos Marinakis ve beraberindekiler de ömür boyu men cezası alabilir.