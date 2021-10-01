Yeşilçam’ın emektar oyuncusu İlhan Daner hayatını kaybetti! İlhan Daner kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden İlhan Daner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Daner'in vefat haberini ünlü şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Gelen son dakika haberi büyük üzüntüyle karşılanırken İlhan Daner'in ölüm sebebi hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte, hayatını kaybeden İlhan Daner'in biyografisi
Oyuncu İlhan Daner'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı Betül Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.
İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanısıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, "Seninle Bir Sonbahar" isimli bir de 45'liği bulunmaktadır.
"Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır.
Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı.